Reprodução/Instagram O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, participa de conferência de ministros em Brasília

Em um encontro bilateral na manhã desta quarta-feira com o ministro da Defesa do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou esperar que as eleições deste ano deste ano sejam “livres e transparentes” e que permaneçam “limpas e justas”, como sempre foram. Austin reiterou a confiança de seu país no sistema eleitoral brasileiro.

A reunião ocorreu um dia depois de o enviado dos EUA pregar a “devoção à democracia” e que os militares permaneçam sob “firme controle civil”, durante um encontro de ministros da Defesa das Américas, que acontece desde terça-feira, em Brasília. Segundo interlocutores que ouviram a conversa, Paulo Sérgio Nogueira disse que o Brasil terá "eleições transparentes, seguras e auditáveis."

Ainda de acordo com essas fontes, o ministro da Defesa reforçou que preza por valores democráticos. Ele defendeu a participação das Forças Armadas na fiscalização das urnas e ressaltou que os militares foram convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para participar do processo eleitoral.

A reunião durou quase uma hora e as eleições brasileiras tomaram apenas um pedaço da das discussões. Um dos participantes enfatizou que a agenda bilateral na área de defesa é bastante intensa e abrange uma série de outros assuntos, como acordos de cooperação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.