Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro e Ciro Nogueira participaram da convenção do PP





Nesta quarta-feira (27), durante convenção nacional em Brasília, o PP oficializou seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. A aliança foi aprovada na Câmara dos Deputados e contou com a presença do presidente da República, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, além de outras lideranças do Centrão.

Atualmente, PL (77 deputados) e PP (57 parlamentares) possuem as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados. A coligação que apoiará o atual chefe do executivo federal pode ainda contar com o Republicanos.

Diferentemente do que ocorreu em 2018, quando estava filiado ao PSL, Bolsonaro terá ter na eleição deste ano um dos maiores tempos de TV e rádio durante a campanha.

O presidente da República terá na sua chapa Braga Netto como vice. Ele ocupará o espaço que foi de Hamilton Mourão (Republicanos) na disputa anterior, quando o grupo bolsonarista saiu vitorioso, derrotando o então candidato Fernando Haddad (PT).

PP libera diretórios estaduais

Apesar do PP confirmar que apoiará o atual chefe do executivo federal, a legenda autorizou que diretórios estaduais tenham total liberdade para formar alianças com candidatos que forem mais convenientes.

Por conta disso, será muito comum, principalmente na região Nordeste, que candidatos do partido estejam no mesmo palanque de nomes que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outro exemplo está em São Paulo. O PP embarcou na campanha de Rodrigo Garcia (PSDB), deixando de lado Tarcísio de Freitas (Republicanos), representante bolsonarista no estado.





