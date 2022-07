Alessandro Dantas/ PT no Senado Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos foi condenado, nesta quarta-feira, por calúnia contra a cineasta a Estela Renner pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Allan dos Santos atribuiu à mulher o estímulo ao uso de drogas por crianças, após a diretora de cinema ter defendido a exposição Queermuseum, que aconteceu em Porto Alegre. O caso aconteceu em 2017.

O blogueiro, que na época do fato morava em Bento Gonçalves (RS), foi condenado 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicial aberto. A decisão da Câmara Criminal foi unânime, com voto favorável dos três desembargadores, segundo documento obtido pelo GLOBO.

"Está aqui, Maria Farinha Filmes, Estella Renner. Não estou brincando. Veja com seus próprios olhos. Esses filhos da puta ficam querendo botar maconha na boca dos jovens", disse Allan dos Santos durante uma transmissão online do programa Terça Livre.

