O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nomeou oficialmente Andriy Kostin como novo procurador-geral da República nesta quarta-feira (27), informa o portal Ukrinform. O nome foi submetido ao Parlamento e já foi aprovado por 299 deputados em audiência que contou com 364 participações.

Kostin é membro do partido do mandatário, o Servo do Povo, e foi nomeado após a remoção de Irina Venediktova, afastada das funções por suspeita de traição. Em sua atuação parlamentar, o político era o líder do Comitê de Política Jurídica do Parlamento.

O afastamento de Venediktova ocorreu no dia 17 de julho, mesmo dia da retirada do líder dos serviços de segurança interna, Ivan Bakanov. A demissão de ambos foi confirmada pelo Parlamento pouco depois.

Agora, o novo procurador-geral terá a função de continuar a juntar provas e evidências dos ataques feitos pelos russos e que podem ser considerados crimes de guerra. Desde o início da guerra por Moscou, em 24 de fevereiro, Kiev acusa os russos de mais de 20 mil violações do tipo.

