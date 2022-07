Reprodução/Twitter - 24.07.2022 Vendedor faz placa para indicar quantas toalhas já vendeu de cada candidato

Um vendedor de toalhas na Avenida Paulista, em São Paulo, criou uma brincadeira para atrair compradores: um placar para contabilizar quantas toalhas já foram vendidas estampando os rostos de Lula e de Jair Bolsonaro.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, o vendedor mostra que 51 toalhas com o rosto de Lula já foram vendidas, contra 12 com o rosto de Bolsonaro. A comparação foi chamada pelo vendedor de DataToalha, em referências às pesquisas eleitorais. De acordo com seu levantamento, Lula teria 80% dos votos.

"Ajuda a mudar o placar", diz o vendedor, chamando pessoas a comprarem toalhas com o rosto de Bolsonaro estampado. "Coitado do Bolsonaro, meu Deus! Socorre ele alguém, por favor", brinca ele. Assista:



Datatoalha | Vendedor exobe placar de quem vende mais toalha. @LulaOficial continua na dianteira. pic.twitter.com/7FqPbMzUs5 — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 (@CangaceiroNetto) July 23, 2022

