Pablo Jacob / Agência O Globo Advogado é candidato à Câmara dos Deputados pelo PL

Advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef confirmou que será candidato a deputado federal no estado de São Paulo pelo PL.

Em entrevista à Folha de São Paulo nesta quinta-feira (21), o advogado afirmou que irá manter seu perfil “conciliador” caso consiga uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Tenho 18 anos de experiência em Brasília, no meio do poder, inclusive prestando consultoria a diversos políticos. Sempre fui uma espécie de diplomata, conciliador, resolvendo coisas”, declarou.

Wassef deixou claro que continuará leal a Bolsonaro. O advogado afirmou que seguirá em defesa de uma pauta conservadora junto ao presidente.

“Minha lealdade ao presidente é total. Estou há oito anos ao lado dele, um homem que quer livrar o país do comunismo, esse mal que já tomou vários países da América Latina […] O comunismo é um retrocesso radical. É um fenômeno político fracassado em todo lugar em que se instalou no planeta Terra”, afirmou.

Iniciando sua campanha eleitoral, Wassef afirma que seu maior foco será na bandeira da segurança pública e na luta pelo endurecimento da repressão aos criminosos.

“Não aguento mais ver famílias chorando, com pessoas tendo a vida ceifada por assaltantes. Há uma verdadeira epidemia de latrocínios”, declarou.

Como advogado, Frederick Wassef ficou conhecido por defender Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele também abrigou o ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz, em sua casa em Atibaia (SP).

