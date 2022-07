Reprodução/BandNews TV Michel Temer em entrevista nesta segunda-feira (2)





Em reunião com o ex-presidente Michel Temer na tarde desta terça-feira, uma ala do MDB pediu o adiamento da convenção da sigla – prevista para o próximo dia 27 – na tentativa de rifar a pré-candidatura à presidência da República da senadora Simone Tebet.

A ideia é que o encontro seja transferido para o dia 5 de agosto, prazo limite da Justiça eleitoral para a realização da convenção.

O grupo do MDB defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno das eleições e tenta articular um encontro entre o petista e Temer. No entanto, os ressentimentos que surgiram na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff são empecilhos para essa aproximação.

Questionado sobre um acordo com Lula e o PT, Temer disse que é preciso dar "tempo ao tempo".

No encontro com Temer, os líderes alertaram para os ataques que o presidente Jair Bolsonaro fez nesta segunda-feira contra as urnas eletrônicas e os riscos à democracia.

Temer disse que vai tentar conciliar a situação e levar o pleito das lideranças ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.





"Eu não vejo oposição radical à Simone. O que há é uma preocupação política em relação ao que possa acontecer na eleição", afirmou o ex-presidente.

