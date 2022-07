Reprodução/Governo de SP O governador Rodrigo Garcia, que tenta subir nas pesquisas eleitorais

O pré-candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) contará com o apoio de 57 prefeitos filiados no Republicanos, partido do pré-candidato Tarcísio de Freitas, e no PSD de Gilberto Kassab, que apoia o ex-ministro bolsonarista nas eleições em São Paulo.

Rodrigo Garcia reuniu a maioria dos prefeitos nesta quinta-feira (14) para selar adesão ao seu nome para continuar governando o estado nos próximos quatro anos.

O racha na campanha de Tarcísio é fruto da falta de entusiasmo demonstrado nas últimas pesquisas de opinião de voto. Inicialmente o bolsonarista demonstrava ter fôlego para fazer frente ao petista Fernando Haddad num eventual segundo turno, mas levantamentos dos últimos institutos colocaram Rodrigo empatado com o ex-ministro de Bolsonaro em segundo lugar.

O governador vem subindo nas intenções de votos ao passo que seu trabalho à frente do estado é reconhecido e aprovado pelos prefeitos.

