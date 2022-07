Reprodução/Governo de SP O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

O União Brasil (UB) anunciou nesta quinta-feira o apoio ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), que concorre à reeleição ao governo de São Paulo. A aliança vai ser oficializada no sábado na capital paulista em evento que a presença de Luciano Bivar, que é pré-candidato à presidência da sigla aliada.

Será a primeira vez que Bivar e Rodrigo estarão juntos num evento público. O ex-juiz e pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro, e sua esposa e pré-candidata a deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro, também estarão presentes no ato.

A união entre PSDB e UB pressupõe palanque duplo para Garcia em São Paulo, já que os tucanos fecharam apoio ao nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a corrida presidencial.

