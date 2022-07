Reprodução 04/04/2022 Buscas por Rodrigo Garcia disparam após participação no Roda Viva

A equipe de Rodrigo Garcia celebrou a explosão das buscas pelo nome de Rodrigo Garcia no Google durante a participação do governador paulista no programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura na noite da última segunda (4), às 22h.

De acordo com o Google Trends, ferramenta proprietária do Google que indica as buscas na plataforma, o interesse cresceu repentinamente no horário de exibição, saltando de 12 para 85 pontos às 22h e atingindo o máximo do indicador, 100 pontos, às 23h. O crescimento aproximado foi de mais de 733%.

Entre as pesquisas relacionadas à busca por Rodrigo, "roda viva hoje" teve crescimento de mais de 1.650%, enquanto "roda viva" cresceu 950%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.