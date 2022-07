Amanda Machado Pesquisa mostra qual rede social é a preferida dos brasileiros para acompanhar a política

Divulgada nesta semana, a edição 2022 da pesquisa “A cara da democracia” levantou dados sobre como o brasileiro gosta de consumir informações sobre política nas redes sociais.

Apesar de outras plataformas terem influência considerável nos debates sobre o tema, o Facebook está na liderança das repostas dos entrevistados: 33% - ou seja, 1 terço dos participantes - admitem que a rede clássica de Mark Zuckerberg é sua favorita para acompanhar as novidades sobre política.

Atrás do Facebook está o Instagram (16%, que é do mesmo grupo, a Meta), por YouTube (12%) e WhatsApp (10%, também da Meta), empatados no limite da margem de erro.

O Twitter, mesmo que seja amplamente usado por políticos e por meios de comunicação, acumula somente 3% das citações, pouco à frente do TikTok e Telegram.

No cenário geral, 22% disseram que seu principal meio de informação sobre política são as redes sociais, que perdem apenas para o noticiário de televisão, que acumula 38% das preferências.

O número de pessoas que citou ter preferência por acompanhar as novidades sobre política em alguma das redes sociais apresentadas soma 76% dos entrevistados (a pergunta de múltipla escolha só permitia uma resposta).

Dentre estes entrevistados, 63% citaram ainda ter ao menos uma segunda rede preferida para este fim. Enquanto isso, 21% disseram não ter redes sociais ou não usá-las de modo algum para se informar sobre política.





A pesquisa “A cara da democracia” foi feita pelo Instituto da Democracia (INCT/IDDC), com 2.538 entrevistas presenciais em 201 cidades. A margem de erro total é de 1,9 ponto percentual a nível nacional, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa reúne as universidades UFMG, Unicamp, UnB e Uerj, com financiamento de CNPq e Fapemig, e está registrada no TSE (BR-08051/2022).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.