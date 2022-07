Reprodução - 13.07.2022 Tabloide The Sun publica reportagem sobre a suspeita de outras vítimas do anestesista

O estupro de uma mulher durante a cirurgia cesariana dentro do Hospital da Mulher de São João de Meriti, praticado pelo anestesista Giovanni Quintella Bezerra, repercutiu na imprensa internacional. O argentino "Clarín" foi um dos que publicaram o caso. Na Inglaterra, a história chocante também ganhou a atenção do "Daily Mail" e do "The Sun", os mais populares entre os jornais britânicos. "Anestesista que estuprou mulher grávida durante cesariana realizou ataques idênticos contra duas outras mães no mesmo dia', diz o título do tabloide The Sun.



O "Daily Mail", que também acompanha o passo a passo das investigações, ontem à noite publicava em seu site reportagem parecida: "Anestesista que estuprou uma mulher grávida enquanto ela estava dopada e passando por uma cesariana no Brasil realizou ataques idênticos em outras duas mães no mesmo dia, teme a polícia".

O "The Sun" e o "Daily Mail" destacam toda a operação liderada por técnicos de enfermagem para esconder um celular com a câmera ligada num armário próximo ao anestesista, que agia de forma a bloquear a visão sobre as pacientes do pescoço para cima.

O "Clarín" também divulgou o caso para os leitores do seu país, dizendo que um anestesista foi preso porque "abusou de uma mulher grávida no meio de uma cesariana". O argentino explica toda a dinâmica para flagrante do médico, fundamental para a sua prisão. Num trecho da reportagem, afirma: "Segundo os investigadores, Giovanni Quintella Bezerra, 32 anos, abusou da paciente enquanto ela estava sedada. A equipe do hospital filmou o anestesista inserindo seu pênis na boca da paciente enquanto ela estava dando à luz. O médico ficou surpreso ao receber voz de prisão e ao saber que havia sido filmado abusando do paciente".

