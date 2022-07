Reprodução / CNN Brasil - 28/06.2022 Randolfe Rodrigues fala a jornalistas sobre casos de denúncias no governo Bolsonaro

Senadores e Deputados Federais acionaram, nesta segunda-feira (11), o Tribunal de Contas da União (TCU) com um pedido de 'Auditoria Financeira e Operacional' dos repasses de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e também da execução das Emendas de Relator, que ganhou apelido de Orçamento Secreto .

Os parlamentares acionaram a medida após publicação de reportagem do jornalista Breno Pires, na revista piauí , dia 7 de julho. De acordo com a denúncia, parlamentares do centrão no Congresso Nacional estariam enviando milhões de reais do orçamento secreto para prefeituras suspeitas de falsificarem números na área da saúde.

Entre as denúncias constatada pela reportagem, destaca-se uma cidade com um aumento de 1.300% nos recursos na saúde em apenas um ano, enquanto que em outra cidade ocorreu aumento de 39.000% nos serviços do SUS .

Entre os parlamentarem que assinam a petição estão os senadores Paulo Roberto Galvão da Rocha (PT), Randolfe Rodrigues (PSOL), Dário Elias Berger (PSB), Humberto Sérgio Costa Lima (PT), Fabiano Contarato (PT), Jaques Wagner (PT), Jean Paul Terra Prates (PT), Rogério Carvalho (PT), Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos (PROS) e os deputados federais Alexandre Padillha (PT), Erika Kokay (PT), Henrique Fontana Junior (PT), Jorge José Santos Pereira Solla (PT).

O Tribunal de Contas da União deve avaliar se o pedido atende aos artigos 234 e 245 do Regimento Interno do TCU, para analisar se acata a denúncia.

