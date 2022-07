Reprodução Redes Sociais - 09.08.2022 Lula em Ato pró Democracia em Diadema SP

Em evento na manhã deste sábado em Diadema, na Grande São Paulo, convocado por partidos de esquerda que apoiam a pré-candidatura de Lula (PT) à presidência da República, o ex-presidente bateu duro no orçamento secreto:

"O orçamento secreto é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Vamos ter que discutir (isso) com o Congresso. Quem administra o orçamento é o governo. O congresso legisla e o judiciário julga. Uma das nossas tarefas, minha e do Alckmin, é colocar ordem na casa" afirmou.

Diadema, no ABC paulista, foi primeira cidade a ser administrada pelo PT, ainda na década de 1980. O evento apresentou a chapa do pré-candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, com o ex-governador Márcio França (PSB) como candidato ao Senado. França desistiu da candidatura para ajudar a consolidar a aliança nacional entre PT e PSB.

Além de Lula, também marcaram presença o seu vice e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que saudou França como candidato ao senado, e o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Há representantes de todas as siglas que compõem a coligação 'Vamos Juntos pelo Brasil' (PT, PCdoB, PV, PSOL PSB, Solidariedade e Rede).

Além de Lula, também marcaram presença o seu vice e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que saudou França como candidato ao senado, e o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.