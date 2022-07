Reprodução: redes sociais - 08/07/2022 Momento em que bomba com fezes explode em evento de Lula

Durante o comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Cinelândia, no Centro do Rio na última quinta-feira (08), uma Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

" data-mce-href="

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

"bomba caseira feita com pavio ligado a uma garrafa PET preenchida com um material similar a fezes humanas explodiu após 1h de evento. O artefato espalhou os excrementos perto do público e deixou forte odor.

Veja o momento da explosão:

Para você, quem jogou foi um Bolsonarista ou um Cirista?



Homem joga bomba com fezes em participantes de ato pró Lula na Cinelândia. Ao fugir, foi detido por policiais. #riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/kbZutDlOJ1 — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) July 8, 2022

Segundo a equipe de segurança, ninguém ficou ferido. O ato assustou o público que estava no lado direito do palco, nas imediações do Theatro Municipal.

A polícia identificou o atirador. André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi preso em flagrante por crime de explosão e confessou ter arremessado o explosivo.

Reprodução - 08/07/2022 André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi detido em flagrante por crime de explosão

Em depoimento à Polícia Civil, André admitiu que jogou um recipiente com urina e explosivos de pequena proporção, parecidos com os dispositivos usados em festas juninas. O suspeito não mencionou as fezes.

Com a segurança reforçada, Lula discursou usando um colete à prova de balas durante o comício.

Reprodução - redes sociais - 08/07/2022 Lula discursando em comício na Cinelândia

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.