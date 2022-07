Reproudução Redes Sociais Ato pró-Lula no RJ

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou usando um colete à prova de balas no ato de pré-campanha no Centro do Rio de Janeiro ocorrido na quinta-feira.

Apesar da segurança reforçada na área do evento, um homem arremessou um explosivo caseiro com fezes que foi detonado num ponto a cerca de 30 metros do palco principal. O homem foi preso ontem.

Durante o discurso de Lula, era possível observar o colete por baixo da blusa branca usada pelo petista. Uma fonte do PT que estava no evento confirmou ao GLOBO que se tratava de uma proteção balística.

O homem que arremessou o explosivo, André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi detido em flagrante por crime de explosão e confessou ter arremessado o explosivo.

O dispositivo, feito com pavio ligado a uma garrafa PET preenchida com um material similar a fezes humanas, detonou após alguns segundos, espalhando os excrementos perto do público e deixando forte odor. Ninguém ficou ferido.

O ato assustou o público que se concentrava próximo ao palco, no lado direito, nas imediações do Theatro Municipal. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito admitiu que jogou um recipiente com urina e explosivos de pequena proporção, similares aos usados em festas juninas. Ele não fez menção a fezes.

