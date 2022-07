Reprodução/Instagram Mario Frias sofreu infarto na noite dessa segunda (4)

Mario Frias (PL), ex-Secretário Especial da Cultura e pré-candidato a deputado federal por São Paulo , sofreu um infarto agudo do miocárdio e foi internado na noite dessa segunda (4).

De acordo com publicação feita no Twitter do ator, ele passou por um cateterismo cardíaco com retirada de trombos e segue internado no hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Conforme a postagem, o pré-candidato ainda não tem previsão de alta hospitalar.

"Diante desse fato, infelizmente não comparecerei às agendas e compromissos firmados para os próximos dias", escreveu nas redes sociais. "Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus e até breve."

Caros amigos, seguidores e todos que me acompanham,



Mario Frias pic.twitter.com/gupMreSHJ0 — MarioFrias (@mfriasoficial) July 5, 2022













Frias já teve um princípio de infarto quando ainda fazia parte do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), em dezembro de 2020 . À época, ele também precisou passar por um cateterismo, após ser levado às pressas ao hospital.

Depois, em maio de 2021, ele passou por outro cateterismo de emergência em um hospital particular de Brasília, sendo a segunda vez que o ex-secretário foi atendido com problemas cardíacos em menos de seis meses.

Mario Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho de 2020 e deixou o cargo em 31 de março de 2022 . Em 12 de março, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo e, para conseguir concorrer, precisava deixar o cargo no governo.

