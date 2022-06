Reprodução - 28.03.2022 Ex- governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB)

A executiva nacional do MDB aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, o apoio a uma aliança com PSDB e Cidadania para a disputa ao governo do Rio Grande do Sul. A chapa única na eleição ao governo gaúcho é uma exigência dos tucanos em troca do apoio à candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS) .

O movimento do MDB nacional foi anunciado nas redes sociais e ocorre num momento em que o diretório gaúcho da sigla resiste a abrir mão da pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza. O PSDB cobra o apoio da legenda numa composição de centro que terá como cabeça de chapa o ex-governador Eduardo Leite .

Caciques da sigla no Rio Grande do Sul, no entanto, resistem e tem feito uma articulação contrária a Tebet. No estado, lideranças do MDB vinham tentando atrair a candidatura ao Senado de Ana Amélia Lemos. A estratégia era atrair Lemos e desidratar a chapa de Leite.

No entanto, agora com o posicionamento da cúpula do MDB à tendência é que o diretório gaúcho acabe cedendo o apoio a Leite.

Com isso, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) passaria a ser vice de Tebet na composição nacional. Tasso esteve com a pré-candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, na noite de segunda, num jantar com parte do PIB de São Paulo.

