Isac Nóbrega/PR O presidente Jair Bolsonaro costumava dizer que não havia irregularidades em seu governo

Após anos dizendo que não havia nenhum caso de corrupção em seu governo, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso e admitiu nesta quarta-feira que há "casos isolados" de irregularidades. Bolsonaro disse, no entanto, que não há "corrupção endêmica".

A mudança de postura ocorreu após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro , ocorrida semana passada, por suspeitas de envolvimento em corrupção e tráfico de influência durante sua gestão. Ribeiro foi posteriormente solto, mas segue sendo investigado.

"Bem como o combate à corrupção. Isso nós estamos muito bem no governo. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso", discursou Bolsonaro, durante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O discurso contra a corrupção foi um dos pilares de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018 e continuou sendo muito utilizando durante seu governo. Em março, por exemplo, o presidente afirmou que não havia "qualquer denúncia de corrupção" em seus ministérios.

"E quando se fala em corrupção, nós temos que falar: três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. Tentam a toda maneira nos igualar com quem nos antecedeu, mas não conseguirão, porque é um governo que acima de tudo tem profundo respeito pela sua população".

