MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Vice-presidente, Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o ex-ministro Walter Braga Netto como candidato a vice para sua campanha à reeleição porque "gosta do trabalho dele".

No domingo, Bolsonaro afirmou que deve "anunciar nos próximos dias" que Braga Netto será seu vice.

Para Mourão, a escolha não tem a ver com uma tentativa de conseguir o voto dos militares, já que o presidente já teria uma base consolidada nesse grupo. Tanto Mourão como Braga Netto são generais da reserva.

"Dentro do grupo militar o presidente já tem a base dele bem estabelecida. Mas o Braga Netto é, vamos dizer assim, é uma questão que o presidente gosta do trabalho dele."

O vice-presidente disse que não tem mágoa pelo fato de Bolsonaro não o querer novamente como companheiro de chapa. Mourão deverá ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul.

"O presidente ele tem o livre arbítrio de escolher quem ele acha mais apropriado para o projeto de reeleição. E o Braga Netto vai agregar aí aquilo que ele acha que necessita."

Mourão também disse que não pode afirmar se a decisão de Bolsonaro configura uma derrota do Centrão, já que não sabia se havia a preferência por outra pessoa. Nos bastidores, havia uma defesa da ala política da campanha para que a ex-ministra Tereza Cristina ocupasse o posto.

"Não sei, não sei qual era, se havia essa pressão realmente para que fosse outra pessoa candidata a vice. Não sei, não posso dizer isso."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.