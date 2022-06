Reprodução/Montagem iG - 10/05/2022 Lula lidera entre mulheres, Bolsonaro entre os evangélicos

Levantamento da FSB Pesquisa, contratado pelo banco BTG Pactual e divulgado nesta segunda-feira (27), mostra que Luiz Inácio Lula da Silva lidera não só a pesquisa geral (que envolve sexo, idade, escolaridade e religião) com 43% das intenções de voto na pesquisa estimulada, mas também entre as mulheres: 50% das entrevistadas pretendem votar no petista. Confira a íntegra aqui .

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecia na sequência, com 33% nas pesquisas gerais e 26% das intenções de voto das mulheres.

Simone Tebet (MDB), principal nome feminino no rol de candidatos à Presidência da República, aparece com 3% dos votos do público feminino. Tebet está atrás de Ciro Gomes (PDT) nas pesquisas, que teve 8% das intenções de voto do público geral e 6% do feminino.

Curiosamente, o candidato André Janones (Avante) aparece em 4º lugar na pesquisa geral, com 2% dos votos. Entretanto, sua popularidade entre as mulheres que participaram da pesquisa supera a de Tebet: ele tem 4% das intenções de voto do público feminino, enquanto a candidata tem 3%.

Vera Lúcia (PSTU) não obteve pontuação na pesquisa geral, mas atingiu 1% do público feminino no estudo. Sofia Manzano (PCB) não obteve pontuação relevante.

Religiosos

Entre os evangélicos, o cenário se reverte: Bolsonaro lidera as pesquisas com 48% das intenções de voto, Lula tem 31%. Entretanto, esta é a única estratificação relacionada à religião que o candidato do PL ocupa o primeiro lugar: Lula segue na frente entre aqueles de outras religiões - inclusive os católicos - e ateus.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.