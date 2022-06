Foto: Isac Nóbrega/PR Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Apesar de inserções do PL no rádio e TV mostrando o presidente Jair Bolsonaro interagindo com mulheres em ambiente descontraído, a rejeição desse segmento ao pré-candidato à reeleição continua sendo uma das principais pedras no sapato da pré-campanha. No recorte por sexo a partir da pergunta estimulada (quando o entrevistador apresenta os nomes), 61% das mulheres dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Esse percentual é igual na margem de erro ou superior ao registrado em outras faixas como na de quem ganha até dois salários mínimos (60%), entre dois e cinco salários (53%), entre cinco a dez (47%) e acima de dez (49%).

O ex-presidente Lula é rejeitado por 30% das mulheres entrevistadas, uma diferença de 31 pontos percentuais na comparação com Bolsonaro. Na pesquisa feita entre 25 e 26 de maio, embora ainda dentro da margem de erro, Bolsonaro registrou rejeição de 57% das mulheres, enquanto Lula manteve os 30%.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, apareceu em cadeia nacional de rádio e televisão no último Dia das Mães ao lado da ministra da Mulher, Cristiane Rodrigues Britto. A estratégia de usar a primeira-dama na televisão foi inédita no governo Bolsonaro e interpretada como tentativa de aproximar o eleitorado feminino do presidente.

Já Lula tem feito aparições sempre com sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, a Janja. O casamento dos dois, no fim de maio, foi amplamente explorado pelas mídias ligadas à pré-campanha e Lula, sempre que pode, usa como discurso o fato de ter energia tanto para casar quanto para governador o país novamente.

