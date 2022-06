Raul Moreira/UCAM - 24.06.2022 Fux participa de reitora da Universidade Candido Mendes, Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux afirmou, nesta sexta-feira, que tem certeza que a transição presidencial irá acontecer de acordo com a vontade da população brasileira. Em sua fala, o ministro também falou em superação "deste momento", sem especificar a qual momento se referia. A declaração acontece dois dias após a prisão do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, investigado por prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação.

"Nós somos brasileiros que gostamos de Deus, gostamos da adversidade, gostamos da lisura, gostamos da moralidade e temos a absoluta certeza que o Brasil passará por esse momento e outorgará a chefia da nação aquele que representar a vontade do nosso povo brasileiro", afirmou Fux.

A fala foi proferida durante a posse de Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro Universidade Candido Mendes (UCAM) como reitora da Universidade Candido Mendes (UCAM). A cerimônia foi realizada no Teatro João Theotonio, no prédio da instituição, no Centro do Rio.

Fux ministrou uma aula magna sobre a análise econômica do direito e tratou de temas como a grande quantidade de processos tramitando no sistema judiciário e a eficácia de audiências de conciliação. Ele também destacou a importância da democracia para país e o papel do direito em sua defesa.

"Estamos em uma casa (UCAM) que abrigou inúmeros brasileiros e que é uma digna representante, assim como a minha Universidade do Estado da Guanabara (UEG), a antiga UEG, no velho casarão do Catete, uma casa da democracia. Essa democracia pela qual lutamos diuturnamente na academia e nos tribunais e que tem como fundamento básico a soberania popular, a cidadania, e poque não a rigidez moral das nossas instituições e do nosso Brasil", falou Fux.

