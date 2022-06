Reprodução/Youtube Hamilton Mourão durante evento de filiação ao Republicanos

O vice-presidente Hamilton Mourão disse ao GLOBO esperar que o avanço das investigações apontem a verdade sobre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso nesta quarta-feira (22) por suspeita de crimes envolvendo a liberação de verbas do MEC para prefeituras.

"Milton é uma boa pessoa e a verdade sobre o caso aparecerá ao longo do processo", disse Mourão ao GLOBO.

O tom difere do adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o titular do Palácio do Planalto defendeu que Ribeiro "responda por seus atos".

Em março, Bolsonaro disse que “colocava a cara no fogo” pelo seu então ministro da Educação Milton Ribeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.