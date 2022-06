Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 17.03.2022 Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em uma operação da Polícia Federal por suspeitas de crimes na liberação de recursos da pasta a prefeituras. Em março deste ano, durante depoimento à PF, Ribeiro disse que apenas obedecia às ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL).

À época, o ex-ministro disse que Bolsonaro pedia que o Ministério repassasse as verbas para os municípios indicados pelos pastores Gilmar Silva e Arilton Moura, que aparecem no centro do escândalo e que também foram alvo da operação de hoje.

No total, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e cinco prisões preventivas nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, além de medidas cautelares como a proibição do contato entre os investigados.

Ribeiro deixou o cargo em março deste ano . O ex-ministro estava sendo pressionado por evangélicos para deixar o posto após o suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério . A pressão também vinha do Centrão, que alegava que a permanência dele à frente da pasta seria prejudicial ao governo Bolsonaro.

O mandatário, no entanto, adiou a ideia pelo tempo que pôde e lamentou a demissão do ex-ministro à época, dizendo que ele "infelizmente" deixou o governo, mas que isso seria apenas de forma "temporária".

Hoje, Bolsonaro recuou e afirmou que "a PF está agindo" . Durante entrevista à rádio Itatiaia , o presidente ainda aproveitou a oportunidade para dizer que a prisão prova que ele [Bolsonaro] não interfere na Polícia Federal. "Vai botar a culpa em mim? (...) Se fez algo que responda pelos seus atos", disse na ocasião.

"Em cada ministério, nós temos compliance , então é corrupção zero no nosso governo. A questão é que ele estaria de conversa meio informal de pessoas de confiança dele", acrescentou Bolsonaro.

