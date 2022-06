Reproducao: Youtube Lula durante evento nesta terça-feira (21), em SP, para apresentar as diretrizes do programa de governo da chapa

Um homem identificado como Caíque Mafra, pré-candidato a deputado estadual por São Paulo que se declara apoiador do presidente Jair Bolsonaro, invadiu o evento do PT e aliados nesta terça-feira (21), no centro de São Paulo. Em alto e bom som, o sujeito questinou: "Vai voltar para a cena do crime, Alckmin?" Na sequência, o invasor foi retirado pelos seguranças. Ninguém se feriu.

Antes do discurso de Lula, o vereador pela cidade de São Paulo e ex-senador Eduardo Suplicy também interrompeu o evento , durante uma fala do ex-ministro Aloisio Mercadante. Ele queixou-se de ter sido ignorado pela campanha de Lula e de sequer ter sido convidado para o lançamento das diretrizes do programa de governo da chapa. Afirmou ainda que a equipe não considerou a sua proposta de renda básica de cidadania, e que continuará lutando muito para que a iniciativa seja acatada.

Logo na sequência, Mercadante foi alertado por uma assessora de que a ideia da renda básica constava, sim, nas diretrizes da chapada, e passou então a rebater o colega. "Você poderia olhar com mais cuidado, porque está citado no item 20", disse. Em seguida, leu o trecho do documento e seguiu com a apresentação.

