Rosinei Coutinho/SCO/STF - 21.06.2022 O presidente do STF, Luiz Fux, toma café da manhã com líderes do Senado, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e Flávio Bolsonaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, recebeu na manhã desta terça-feira, para um café da manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e mais 11 senadores, entre eles Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a assessoria de imprensa do STF, o tema do encontro é a relação entre Congresso e judiciário.

Também estão presentes os senadores Davi Alcolumbre (União-AP), Nilda Gondim (MDB-PB), Weverton (PDT-MA), Izalci Lucas (PSDB-DF), Nelsinho Trad (PSD-MS), Paulo Rocha (PT-PA), Alvaro Dias (Podemos-PR), Marcelo Castro (MDB-PI), Eduardo Gomes (PL-TO) e Eliane Nogueira (PP-PI).

