Isac Nóbrega/PR O presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto

Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (20), Bolsonaro classificou o presidente eleito na Colômbia, Gustavo Petro, como um "ex-guerrilheiro da esquerda". O mandatário brasileiro ainda não se manifestou sobre o resultado das eleições colombianas.

“É um ex-guerrilheiro do MIR, é o movimento de esquerda revolucionária”, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, após uma apoiadora o questionar sobre a eleição no país vizinho. A declaração foi registrada e divulgada por um canal no YouTube que apoia o presidente.

Na realidade, Petro integrou a guerrilha M-19. Eram membros do MIR, organização chilena, os criminosos que, em 1989, sequestraram o empresário brasileiro Abílio Diniz.

Sem a manifestação oficial do governo brasileiro sobre as eleições na Colômbia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), desejou, nesta segunda, “sorte” ao presidente eleito.

“Sorte ao Gustavo Petro, porque administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples. Nós temos interesses comuns com os colombianos, principalmente aí na questão da Amazônia. Estamos dentro da organização do tratado de cooperação amazônica. E a relação é de Estado para Estado, independentemente do governo de turno”, disse o vice-presidente a jornalistas ao chegar em seu gabinete.

Líderes da América Latina já se pronunciaram sobre as eleições na Colômbia e parabenizaram o presidente eleito — o primeiro líder de esquerda do país. Representantes de países como México, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Bolívia, Peru, Nicarágua e Equador publicaram felicitações a Petro nas redes sociais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.