Reprodução/Instagram Décio Lima do PT e Manoel Dias do PDT anunciaram aliança em Santa Catarina

O PDT do presidenciável Ciro Gomes declarou apoio ao candidato PT, de Luiz Inácio Lula da Silva , ao governo de Santa Catarina. Presidente estadual do PDT e ex-ministro do governo de Dilma Rousseff, Manoel Dias oficializou a aliança com o pré-candidato petista Décio Lima, reivindicando candidatura ao Senado na chapa.

Lima registrou o encontro em suas redes sociais. “O ex-ministro Manoel Dias, presidente estadual do PDT confirmou a indicação da nossa pré-candidatura ao governo de Santa Catarina e comunicou que o PDT reivindica estar na composição da majoritária, na vaga ao Senado”, publicou.





A aliança estadual vai unir os partidos no plano nacional que são adversários na disputa pela presidência da República. Ultimamente, como mostrou O GLOBO , Ciro Gomes vem intensificando sua campanha de ataques a Lula e ao PT . Enquanto isso, o ex-presidente evita responder e entrar em embates com o pedetista.

Recentemente, o presidente do PDT, Carlos Lupi, reconheceu que não tinha controle sobre todas alianças locais do partido, ao ser questionado sobre pedetistas que estão buscando alianças com candidaturas do PT. “​​Nós entendemos, é claro, que cada estado tem a sua peculiaridade, suas alianças locais. Isso faz parte do processo político democrático”, resumiu Lupi, na ocasião.

