Alan Santos/PR 'Lula é o candidato do Fachin, Barroso e Moraes', afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na manhã desta quarta-feira (15), que alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) trabalham em prol de Lula, com o objetivo de fazer do petista o próximo presidente.

"Querem impedir (minha candidatura de reeleição), não há dúvida. O Lula é o candidato do Fachin, do Barroso e do Alexandre de Moraes. Eles não fazem nada do outro lado, só do meu lado (...) "obsessão de me tirar daqui, ou que eu perca as eleições", afirmou Bolsonaro, em entrevista à jornalista Leda Nagle.



O presidente ainda afirmou que "não há dúvidas" que eles (ministros) querem impedir sua reeeleição. "Eles vão fazer tumulto, podem até caçar meu registro, pra desgastar minha imagem e para ajudar o Lula", disse Bolsonaro.

Questionado sobre como os ministros agem na magistratura, Bolsonaro disparou e disse que os ministros não jogam nas "quatro linhas". "Existe uma obsessão em me tirar daqui", repetiu.

Sobre a aliança entre o petista e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckin, Bolsonaro afirmou que existe uma aliança entre alguns ministros do Supremo e os candidatos.

"Alckimn é muito ligado ao Alexandre de Moraes, tá bem acertado. A preocupação do Alexandre de Moraes é fakenews, se eu contar alguma mentira, você acredita se quiser. A preocupação de Alexandre de Moraes não é com a verdade, é retirar do ar as pessoas que me apoiam. Prender o Daniel Silveira, não interessa o que ele falou".



Briga com Moro

Quando questionado sobre a briga que teve com o ex-ministro Sergio Moro, Bolsonaro afirmou que ele "não leva jeito para a política".

"Moro subiu à cabeça que queria ir para o Supremo. Eu queria trocar o diretor da PF, ele não queria. Nessa briga, ele veio pedir demissão e saiu atirando. Ele não leva jeito pra política", alfinetou Bolsonaro.

