Bolsonaro diz que vice está quase acertado: 'Não revelei pra ninguém'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na manhã desta quarta-feira (15), que sua escolha para vice-presidente está praticamente acertada, mas ainda não foi revelada para ninguém.



"Vice tá praticamente acertado, mas não revelei pra ninguém (...) A escolha, diferentemente de 2018, é quase um casamento, quem vai me substituir. Mourão assumiu, tem personalidade forte, imprensa deitava e rolava em cima disso. Hoje torço por ele", afirmou Bolsonaro, em entrevista à jornalista Leda Nagle.

Apesar de não confirmar ninguém, Bolsonaro afirmou que a ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, seria um bom nome para compor a chapa, por conta de sua articulação com o Congresso.

Até o momento, o principal cotado é Walter Braga Netto (PL), general da reserva e ex-ministro da Defesa. No entanto, líderes do PP, PL e Republicanos estão defendendo que o presidente opte pela ex-ministra para tentar melhorar sua proximidade junto às eleitoras e angariar votos femininos.

As últimas pesquisas de intenção de voto que mostraram uma estagnação nos números do presidente Jair Bolsonaro. Entre as mulheres, Lula vence de 49% a 23%.

Nesta terça-feira (14), Bolsonaro falou sobre a escolha de seu vice. Ele disse que Braga Netto é "um nome que é palatável", que sabe conversar com o Parlamento. "É um colega meu da Academia Militar, um ano mais novo que eu. Ele pode ser o vice".

No entanto, o presidente também acrescentou: "Alguns querem a Tereza Cristina, um excelente nome também. Mas isso vai ser definido mais tarde". Até o momento, Tereza Cristina faz pré-campanha por uma vaga no Senado por Mato Grosso do Sul.

