Reprodução Pesquisa FSB/BTG: Lula perde 2%, mas ainda lidera com 44% no 1º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de voto no 1º turno, segundo pesquisa FSB/BTG divulgada nesta segunda-feira (13). De acordo com o números, o petista tem 44% das intenções de voto (2% a menos que a última pesquisa), enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem os mesmos 32% da última pesquisa.



Na sequência, na terceira posição, aparece Ciro Gomes (PDT), com 9%. A candidata da chamada terceira via, Simone Tebet (MDB), está com 2%. Brancos e nulos somam 2%, enquanto os que ainda não sabem somam 7%.

🚨📊Pesquisa FSB/BTG para Presidente, 1o Turno, Estimulada, 10 a 12 de Junho:



🔴 Lula 44% (-2)

🟤 Bolsonaro 32% (=)

🟡 Ciro 9% (=)

🔵 Tebet 2% (=)

🟢 Janones 1% (=)

🟠 D’Ávila 1%

Demais não pontuaram.



B/N 2%

NS 7%



Margem de Erro: 2 pp. — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) June 13, 2022





Eventual 2º turno

Em um eventual 2º turno entre Bolsonaro e Lula, o petista venceria o atual presidente por 54% a 36%. Em comparação com a última pesquisa FSB/BTG divulgada, Bolsonaro cresceu um ponto percentual.

A pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto 'FSB Pesquisa' foi feita por telefone entre os dias 10 e 12 de junho. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 ponto percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03958/2022.

