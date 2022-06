Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25/05/2022 Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante anúncio de novas medidas do programa Crédito Brasil Empreendedor

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta segunda-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes não cumpriu um suposto acordo estabelecido na conversa entre os dois em setembro do ano passado.

O encontro foi mediado pelo ex-presidente Michel Temer após as tensões criadas pelas manifestações de 7 de Setembro.

"Eu me descapitalizei politicamente. Levei pancada para caramba em troca de um cumprimento do outro lado da linha, coisa simples [...] Lamentavelmente do outro lado não veio nada. Lamentavelmente", afirmou Bolsonaro.

Na semana passada, Temer afirmou que que "não houve condicionantes" na conversa que ele intermediou.

