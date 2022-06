MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL A senadora Simone Tebet foi diagnosticada com Covid-19.

A pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, a senadora Simone Tebet foi diagnosticada nesta quinta-feira (9) com Covid-19. Segundo uma nota enviada pela assessoria da presidenciável, ela está com sintomas leves e vacinada com três doses contra o coronavírus.

Nesta quarta, o PSDB e o MDB anunciaram um acordo para lançar a senadora como candidata à Presidência. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Nacional do partido onde tiveram 39 votos favoráveis pela aliança política e 6 votos contrários.

A vice-presidência na chapa de Tebet ainda não está definida, porém, tudo indica que será um integrante do PSDB. O presidente do partido, Bruno Rocha, disse que o PSDB abre mão da candidatura e do protagonismo nacional da legenda, para oferecer uma alternativa que agrade o eleitor brasileiro.

Entre os nomes cotados para vice está o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que deve ser o indicado da legenda, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com quem Tebet se reuniu na última quarta-feira.

