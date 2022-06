Divulgação/PSOL Federação PSOL-Rede aprova apoio a Lula nas eleições





A federação PSOL-Rede aprovou, nesta quinta-feira (9), o apoio à pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. A decisão foi anunciada durante uma Assembleia Geral Nacional.

"A federação decidiu por compor a coligação liderada pelo Lula para a gente derrotar o Bolsonaro e iniciar a reconstrução desse país", afirmou Guilherme Boulos, presidente da federação partidária e militante do PSOL.

Em um post realizado em sua conta oficial do Twitter, o PSOL abordou também o recente levantamento que apontou que cerca de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil para reforçar o apoio ao pré-candidato do PT.

Quem quer combater a fome no Brasil vai votar em @LulaOficial nas eleições deste ano. Quem acha que tá tudo bem viver num país com 33 milhões de pessoas passando fome, vota em Bolsonaro. É simples. Não é uma escolha difícil. — PSOL 50 (@psol50) June 9, 2022

Além de apoiar o ex-presidente na corrida eleitoral deste ano, os dois partidos também aprovaram uma resolução que veta coligações com partidos de extrema-direita ou que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em nota , a federação PSOL-Rede enfatizou o veto a relações com partidos como PL, PP, PR, PTB, PSD. Além disso, também foram proibidas "alianças com os velhos partidos da direita neoliberal, como MDB, PSBD, União Brasil, Podemos, Avante, Novo".

