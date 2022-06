Divulgação PDSB - 09.06.2022 Líderes do PSDB se reúnem para definir apoio ao MDB

O PSDB oficializou hoje (9) apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Nacional do partido onde tiveram 39 votos favoráveis pela aliança política e 6 votos contrários.

A vaga para vice na chapa de Tebet ainda não está definida, porém é certo que será um integrante do PSDB. O presidente do partido, Bruno Rocha, disse que o PSDB abre mão da candidatura e do protagonismo nacional da legenda, para oferecer uma alternativa que agrade o eleitor brasileiro.

"A natureza do partido é por uma candidatura própria, mas o partido tinha clareza que navagávamos num contundente acordo político onde nós estamos abrindo mão do papel histórico de protagonismo da nossa candidatura, entorno de um projeto para servir uma alternativa aos eleitores brasileiros. É um projeto Brasil", explica Bruno Rocha (PSDB).

Apesar da ainda não estar definido, o nome mais comentado para compor a chapa com o MDB para o cargo de vice é do senador Tasso Jereissati (CE) , que tem bom relacionamento com Tebet. Porém, Rocha também mencionou o nome da senadora Mara Gabrilli (SP) como outra alternativa.

A aliança entre os partidos apresenta alguns entraves políticos nas negociações para a escolha dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, pois o PSDB conta com o nome do ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB-RS) ao cargo. Do outro lado, está o deputado estadual Gabriel Souza (MDB-RS) que também é pré-candidato a governador. O partido precisa articular uma chapa única com as lideranças regionais para Souza dispute como vice do ex-governador.

"A construção está começando hoje, política tem um processo que as variáveis ninguém tem controle. Nós fizemos prévias e lançamos um candidato. O Dória retirou a candidatura. Por isso abriu-se uma nova perspectiva acompanhada por todo país", conclui Rocha.

