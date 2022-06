Reprodução/montagem iG - 08/06/2022 Jair Bolsonaro e Joe Biden

O conselheiro de Segurança Nacional americana, Jake Sullivan, disse nesta quarta-feira (8) que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizará a importância da realização de eleições "livres e transparentes" durante encontro com seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro , em Los Angeles.

"Posso adiantar que o presidente discutirá eleições democráticas abertas, livres, justas e transparentes", afirmou Sullivan, em entrevista coletiva. "Vamos ver o que Bolsonaro trará à mesa".

O governo norte-americano está preocupado com as tentativas de Bolsonaro, que concorrerá a um segundo mandato, de semear dúvidas sobre o sistema eleitoral do Brasil.

O conselheiro dos EUA explicou ainda que não há temas "fora dos limites" nas conversas entre os líderes e ambos também devem debater a questão climática durante a Cúpula da Américas.

"Acreditamos que essa pode ser uma área de progresso entre EUA e Brasil", disse Sullivan, ressaltando a importância de proteger a Amazônia e outras florestas.

De acordo com ele, um valor "modesto, mas significativo" deve ser anunciado na Cúpula diretamente para ajudar na proteção da floresta Amazônica.

