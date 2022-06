Reprodução/Montagem iG 12.5.2022 Candidatos a governador no estado de São Paulo

Divulgada nesta quarta-feira (8), a nova pesquisa Exame/Ideia mostra um cenário positivo para o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). O tucano tem visto a intenção de voto crescer e, segundo o levantamento, já tem empate técnico com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Márcio França (PSB).

O petista Fernando Haddad (PT) lidera as intenções de voto dos paulistas. O ex-prefeito da capital segue na frente com 27% da preferência do eleitorado. Na sequência aparecem o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, com 17%, o ex-governador de SP Márcio França, com 14%, e o atual governador, Rodrigo Garcia, que aparece com 11%.

Primeiro turno (Estimulada)

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 27%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%

Márcio França (PSB): 14%

Rodrigo Garcia (PSDB): 11%

A pesquisa também elaborou um segundo cenário para as eleições do estado de São Paulo, sem Márcio França. A simulação foi feita por conta dos arranjos estaduais da coligação nacional entre PT e PSB (com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como vice), que podem fazer com que ele saia da disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Sem França na corrida pelo governo de São Paulo, o petista amplia sua vantagem em relação aos demais candidatos. Haddad tem 31% das intenções de voto, seguido do ex-ministro Tarcísio, com 17%, e do atual governador, Rodrigo Garcia, com 14%.

Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 31%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 17%

Rodrigo Garcia (PSDB): 14%

Vinicius Poit (NOVO): 2%

Segundo Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa Ideia, o que contribui para o bom desempenho de Fernando Haddad é a memória do eleitor em relação ao ex-prefeito. O fato dele ter sido candidato a presidente, em 2018, disputando o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) também é um fator que contribui para que ele permaneça nas lembranças dos votantes.

“Uma parcela dos eleitores que aprovam o governo Rodrigo Garcia, do PSDB, escolhem para votar na pesquisa estimulada em Fernando Haddad, do PT. Isso demonstra o tamanho do recall do nome do ex-prefeito da capital na visão do eleitorado paulista. O principal desafio de Haddad será diminuir a sua rejeição, que é a maior entre os candidatos colocados até aqui” , afirma.

Segundo turno

A pesquisa Exame/Ideia simulou seis possíveis cenários para o segundo turno. Haddad tem vantagem contra Garcia e Tarcísio. Na disputa contra o ex-ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, o petista está à frente dentro da margem de erro, portanto é considerado empate. Sua liderança só é colocada a prova na disputa contra França: ambos aparecem com 34% das intenções de voto.

Cenário 1

Fernando Haddad (PT): 38%

Rodrigo Garcia (PSDB): 29%

Branco/Nulo: 22%

Não sabem: 12%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT): 36%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 31%

Branco/Nulo: 26%

Não sabem: 10%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 32%

Rodrigo Garcia (PSDB): 30%

Branco/Nulo: 20%

Não sabem: 19%

Cenário 4

Márcio França (PSB): 34%

Fernando Haddad (PT): 34%

Branco/Nulo: 18%

Não sabem: 14%

Cenário 5

Fernando Haddad (PT): 37%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 33%

Branco/Nulo: 18%

Não sabem: 12%

Cenário 6

Márcio França (PSB): 38%

Rodrigo Garcia (PSDB): 33%

Branco/Nulo: 13%

Não sabem: 16%

Metodologia

Para a realização do levantamento eleitoral, foram ouvidas 1.200 pessoas do estado de São Paulo, entre os dias 3 e 8 de junho. As pessoas foram entrevistadas pelo telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-08096/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.