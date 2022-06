Nelson Jr./SCO/STF Kassio Nunes Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (7) por, por três votos a dois, derrubar a decisão do ministro Nunes Marques sobre a cassação do deputado Fernando Francischini por divulgar fake news.

Na semana passada, Nunes Marques derrubou o processo e devolveu o mandato ao deputado. Francischini teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado por divulgação de informações falsas sobre as eleições.

Os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram para manter a decisão de Nunes Marques, ou seja, confirmar o mandato de Francischini. Enquanto os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram do relator.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.