Reprodução Pré-candidatos à Presidência: Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira indica estabilidade no cenário eleitoral, com vantagem do pré-candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva com 45% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 34%.

Ciro Gomes (PDT) oscilou de 8% no levantamento anterior para 9%, e Simone Tebet (MDB) manteve os 3%.André Janones, Vera e Pablo Marçal aparecem com 1%.Eleitores indecisos representam 7%

Na simulação de segundo turno, Lula e Bolsonaro mantiveram o índice registrado na pesquisa da semana passada: 53% e 35%, respectivamente.

Avaliação governo Bolsonaro



Na avaliação do governo Bolsonaro, 50% dos entrevistados consideraram ruim ou péssimo, 31%, ótimo ou bom e 18%, regular. A pesquisa também registrou a aprovação do governo. A maioria (60%) desaprova, e 35% disseram aprovar. Não sabe ou não responderam 5%.

Foram realizadas mil entrevistas entre os dias 30 de maio e 1 de junho. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, está registrada no TSE sob o número BR-02893/2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

