Exportações congeladas

Ao longo do conflito, a Rússia bloqueou o acesso aos portos ucranianos no Mar Negro e impediu a exportações de alguns produtos alimentícios oriundos do país. A Ucrânia é considerada um dos mais importantes celeiros mundiais, sendo a responsável pela produção de cerca de 50% do óleo de girassol no mundo. Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, o país também responde por 15% do comércio mundial de milho e 10% do de trigo.