Reprodução/Instagram Gusttavo Lima tem show cancelado após polêmica

Após polêmicas, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) cancelou o show de Gusttavo Lima, que custaria R$ 1,2 milhão . A participação do cantor, que aconteceria no dia 20 de junho, foi suspensa, assim como o show da dupla Bruno e Marrone.



Em nota, a Prefeitura disse que que o cancelamento do show de Gusttavo Lima se deu "devido a lamentável tentativa de envolver a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos em uma guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município e nem tampouco com a tradicional festa".

A gestão ainda disse que não vai permitir que a Prefeitura da cidade se envolva em questões "que não representam o município e nem as festividades da cavalgada". Segundo a Prefeitura, o evento celebra o "amor entre as pessoas e não o ódio que estão tentando disseminar".

A nota ainda afirma que tanto Gusttavo Lima quanto Bruno e Marrone se apresentarão na cidade "em uma próxima oportunidade", sem especificar quando.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.