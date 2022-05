Reprodução - 31.05.2022 Apresentador Ratinho entrevista o presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse que, caso avance na disputa, irá participar de debates somente no segundo turno das eleições deste ano , em entrevista ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em seu programa de rádio e televisão, que foi ao ar nesta terça-feira (31).

"No segundo turno eu vou participar", disse Bolsonaro ao apresentador.

A última pesquisa do Datafolha apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida pela Presidência, com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda colocação. Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 27%. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos.

Questionado pelo apresentador acerca de sua opinião em relação a desistência de João Doria (PSDB) da disputa eleitoral, Bolsonaro respondeu:

"Não fazia diferença. Ele estava na casa do 1%. Eu acho que o eleitor que decide, está polarizado. Dificilmente teremos terceira via", disse o presidente.

Sobre pesquisas eleitorais



"Seu eu acreditasse em pesquisas, nem iria ao segundo turno. No meu entender existe algum interesse disso tudo. Por isso que lutamos dentro do TSE para que as eleições sejam realizadas sem sombra de irregularidade"





Apoio da União Brasil



"O presidente do partido tem um sonho, como ele tinha comigo lá atrás, de ser candidato a vice. Agora, ele se arvora a ser candidato a presidente".

