José Cruz/Agência Brasil - 01/10/2019 Augusto Aras arquivou uma representação feita pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes

O procurador-geral da República, Augusto Aras, arquivou uma representação feita pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) . Bolsonaro queria que Moraes, relator de inquéritos que tem o próprio presidente ou apoiadores como alvos, fosse investigado por abuso de autoridade. Aras argumentou que vai aguardar tramitação de outro processo que tramita no STF e também tem por objetivo investigar o ministro da Corte.

Bolsonaro tentou abrir uma investigação contra Moraes de duas formas. Primeiramente, pediu que o próprio STF instaurasse um inquérito, o que foi negado pelo ministro Dias Toffoli . Depois, fez uma representação junto à PGR.

No caso do pedido feito ao STF, Aras se manifestou no sentido de esperar o julgamento pelo plenário do STF do recurso apresentado por Bolsonaro contra a decisão de Toffoli.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.