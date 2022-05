Gustavo Miranda/Arquivo O Globo - 24.05.2022 Fernando Henrique. Ex-presidente foi eleito duas vezes no primeiro turno

Com a desistência de João Doria de participar da corrida eleitoral , o PSDB pode ficar sem um candidato à Presidência pela primeira vez desde sua fundação, em 1988. Para além da crise interna que minou a candidatura do ex-governador de São Paulo, a ausência na urna carrega como simbolismo o declínio da sigla nos últimos anos, quando perdeu espaço e protagonismo na política nacional.

Desde a redemocratização, o PSDB foi o único a conquistar uma eleição presidencial no primeiro turno. E fez isso duas vezes, com Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998. Quando FH foi reeleito, o PSDB elegeu 99 deputados e 16 senadores, totalizando 115 parlamentares em Brasília. Hoje, são 28 congressistas, o que representa uma queda de 75%. O legado do passado, do Plano Real à Lei de Responsabilidade Fiscal (aprovadas no governo FH), contudo, não foi suficiente para garantir as vitórias do futuro. Desde o início dos anos 2000 a sigla passa por um processo de encolhimento nas eleições ao Legislativo e, a partir de 2014, nas disputas aos governos estaduais e prefeituras.

De 1998 a 2014, o partido sempre ficou entre as maiores bancadas do Congresso, com um número de parlamentares capaz de fazer frente ao PT. Mas isso mudou em 2018, quando deixou o posto de principal opositor da esquerda para o bolsonarismo, na época abrigado no PSL. A sigla de Doria e FH hoje amarga a nona colocação entre as bancadas da Câmara, atrás de PSD e Republicanos, o que a coloca no patamar de um partido médio.



