Jefferson Rudy/Agência Senado Deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG)

O deputado Aécio Neves se manisfetou sobre a desistência de João Doria em concorrer à presidência do Brasil. Em nota, Aécio voltou a defender uma candidatura própria do PSDB e uma reconstrução da unidade do partido.

"A decisão do ex-governador João Doria de afastar-se da disputa presidencial obriga o PSDB a reabrir a discussão sobre como vamos enfrentar as próximas eleições. Continuo defendendo, como sempre fiz, que tenhamos candidatura própria", disse.

O deputado afirma que a decisão de Doria abre a possibilidade do partido "analisar outros nomes da nossa legenda que possam liderar não só o PSDB, mas também importantes setores do centro democrático".

Para Aécio, os últimos acontecimento colaboram para que o partido reconstrua sua unidade "em torno do único caminho que permitirá que o partido continue a cumprir sua trajetória em defesa do Brasil, ou seja, com uma candidatura própria à Presidência da República".

Confira a nota na íntegra:

A decisão do ex-governador João Doria de afastar-se da disputa presidencial obriga o PSDB a reabrir a discussão sobre como vamos enfrentar as próximas eleições.

Continuo defendendo, como sempre fiz, que tenhamos candidatura própria.

A partir da decisão do ex-governador paulista, o partido está em condições de analisar outros nomes da nossa legenda que possam liderar não só o PSDB, mas também importantes setores do centro democrático, nesse momento grave da vida nacional.

Lamento que a reunião da executiva nacional tenha sido adiada. Espero que possamos nos reunir o mais rapidamente possível para debatermos de forma clara e democrática os caminhos para o nosso futuro. O PSDB nunca teve dono e não será agora, nesse momento grave da vida nacional, que terá.

É hora de aproveitarmos esses últimos acontecimentos para reconstruirmos a unidade do PSDB em torno do único caminho que permitirá que o partido continue a cumprir sua trajetória em defesa do Brasil, ou seja, com uma candidatura própria à Presidência da República.

