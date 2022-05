Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/05/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nesta-quinta (19), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o país não teve nenhum problema social durante a pandemia da Covid-19.

“Lamentavelmente, a condução do estado da pandemia foi tirada da minha mesa presidencial, mas o Brasil fez a sua parte”, alegou o presidente da República, em discurso no Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro.

“Os mais humildes, obrigados a ficar em casa, perderam toda a sua renda. E não tivemos nenhum problema social no Brasil pois acolhemos essas pessoas. Estamos voltando à normalidade”, acrescentou Bolsonaro.

O mandatário disse, também, que o governo fez um grande esforço para que a economia não entrasse em colapso.

Porém, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Penssan, indicou que em 2020 cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar.

A inflação teve alta de 1,06% em abril, após ter alcançado 1,62% em março. Esse foi o maior resultado para o mês de abril desde 1996 (1,26%). No ano, o indicador acumula alta de 4,29%. Nos últimos 12 meses, o índice é de 12,13%, acima dos 11,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

