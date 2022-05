Reprodução Instagram - 18.05.2022 Prefeitura de Goiânia brinca com frio em Instagram

A prefeitura Goiânia brincou nas redes sociais, na última terça-feira (17), com a falta de costume da população com as baixas temperaturas que atingiram o estado de Goiás nos últimos dias. No perfil da prefeitura foi publicado um "decreto" desobrigando o banho , incentivando o consumo de pamonha e entitulando a cidade de "Polo Norte do Cerrado".

Na capital, a população já sentiu a queda nas temperaturas no início da terça-feira. No entanto, a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) é de que, nesta quinta-feira (19), a temperatura chegue a 6°C em Goiânia, podendo ser o dia mais frio do ano.

No domingo (15), a prefeitura já havia feito uma publicação, com previsões de frio intenso, alertando a população sobre queda de temperatura na capital.

No "decreto" publicado, o banho, principalmente de manhã, fica definido como facultativo, e fica expressamente 'proibido' encostar a mão fria ou gelada em outras pessoas. Aproveitando a brincadeira, para conscientizar a população na doação de agasalhos, a prefeitura também autorizou as pessoas a doarem roupas de inverno, cobertores e calçados que não utilizarem mais.

A prefeitura fez ainda uma recomendação sobre o uso de máscaras em casos de sintomas de gripe ou resfriado e que a população faça os pedidos de pamonha logo pela manhã "para não ficar sem".

No final, para evidenciar o tom de brincadeira, o perfil afirmou: "É verdade esse bilhete".



Os seguidores aprovaram a brincadeira, colocando figurinhas de risada e aplausos nos comentários da publicação. Uma mulher chegou a brincar com a recomendação feita pela prefeitura e afirmou que "já deixou reservada a pamonha de amanhã e quinta-feira".

