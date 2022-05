Isac Nóbrega/ Agência Brasil 27% dos que elegeram Bolsonaro em 2018 hoje desaprovam o governo

27% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições de 2018 hoje desaprovam seu governo. Os dados são da Pesquisa PoderData, realizada de 8 a 10 de maio de 2022.

No mesmo recorte do 2º turno de 2018, o índice de aprovadores é de 66%, enquanto 8% não souberam responder. A taxa de desaprovação teve uma variação de 2 pontos percentuais para baixo desde a última pesquisa, de 24 a 26 de abril de 2022. Os números de aprovação tiveram oscilações marginais, indo de 63% para 66%.

Numa análise geral, levando em consideração toda a amostra da pesquisa, as taxas de aprovação do governo somam 56% e de aprovação, 36%. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por outro lado, no grupo dos que votaram em Fernando Haddad (PT) na disputa de 2º turno, 90% desaprovam a atual gestão de Jair Bolsonaro. O índice de aprovadores nesse recorte é de 5%, enquanto 6% não sabem.

Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 com 55,13% dos votos válidos (57,8 milhões de eleitores), enquanto o adversário petista teve 44,87% dos votos.

Metodologia

O novo levantamento da PoderData foi realizado de 8 a 10 de maio de 2022. Foram entrevistadas 3.000 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 288 municípios nas 27 unidades da Federação. Foi aplicada uma ponderação paramétrica para compensar desproporcionalidades nas variáveis de sexo, idade, grau de instrução, região e renda.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas por telefone (para linhas fixas e de celulares), por meio do sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde por meio do teclado do aparelho. O intervalo de confiança do estudo é de 95%.

