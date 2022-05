Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.02.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na madrugada deste domingo (15), em uma publicação nas redes sociais, que "alguns" brasileiros querem que o Brasil siga o caminho da Venezuela e Cuba, que vivem as "consequências nefastas do comunismo".

O chefe de Estado publicou em seu perfil no Twitter um vídeo do dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, conversando com 6 funcionários venezuelanos e um cubano, sobre a vida das pessoas em seus países de origem.

"[Hugo] Chaves [da Venezuela] e Fidel [Castro, de Cuba] já morreram, mas as consequências nefastas do comunismo continuam", escreveu o presidente na rede social. "A Argentina e o Chile estão no mesmo caminho da Venezuela", continuou.

"Alguns ainda querem isso para o Brasil. Caso conheça, peço que você faça também vídeo com esses que fugiram do socialismo e divulgue."

No vídeo divulgado pelo presidente, funcionários relataram enviar dinheiro para os familiares, que "passam fome" em seus países. Hang pediu que eles mandassem um recado para os jovens brasileiros e uma venezuelana falou para "não votar errado", pois todo o Brasil "paga".

